Определены первые 500 человек, выигравшие в лотерее среди привитых от Covid-19

Сегодня были определены первые обладатели 100 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса. Лотерея была запущена в июле по постановлению Правительства России.

Номера выигрышных сертификатов о вакцинации опубликованы на сайте проекта «Бонус за здоровье», также узнать результаты можно на портале госуслуг.

Всего победителями станет 1 тыс. жителей России. Второй розыгрыш лотереи состоится 14 октября. Напомним, сегодня утром Кабмин объявил о начале первого розыгрыша призов.