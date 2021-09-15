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Ру Тат
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15 сентября 2021  17:00

Определены первые 500 человек, выигравшие в лотерее среди привитых от Covid-19

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Сегодня были определены первые обладатели 100 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса. Лотерея была запущена в июле по постановлению Правительства России.

Номера выигрышных сертификатов о вакцинации опубликованы на сайте проекта «Бонус за здоровье», также узнать результаты можно на портале госуслуг.

Всего победителями станет 1 тыс. жителей России. Второй розыгрыш лотереи состоится 14 октября. Напомним, сегодня утром Кабмин объявил о начале первого розыгрыша призов.

#Коронавирус #вакцинация #лотерея
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