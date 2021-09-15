Сегодня станут известны первые 500 победителей лотереи среди привитых от Covid-19
Сегодня станут известны имена первых 500 победителей лотереи среди привитых от коронавируса. Каждый из них получит по 100 тыс. рублей, говорится в Telegram-канале Правительства России.
Проверить результаты можно на сайте бонусзаздоровье.рф, а также в личном кабинете пользователя на портале госуслуг. Зарегистрированные в мобильном приложении получат push-уведомление.
Выигранные средства будут автоматически переведены на карту «Мир», привязанную к госуслугам. Также ее можно привязать в течение трех месяцев после получения информации о выигрыше.
«Выплаты производятся в течение полугода с даты проведения розыгрыша», — напомнили в Правительстве.
Следующие 500 обладателей приза станут известны 14 октября.
О проведении розыгрыша стало известно в августе, всего будет отобрана 1 тыс. победителей.