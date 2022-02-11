Определено место строительства врачебной амбулатории в деревне Куюки

Новое амбулаторно-поликлиническое учреждение в Пестречинском районе Татарстана появится на участке между многоквартирными домами ЖК «Светлый» и новым детским садом «Сказка». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации района.

Место размещения здания совместно с отделом строительства исполкома района осмотрел глава района Ильхам Кашапов. Здание будет состоять из двух этажей. Общая площадь составит 1730,1 квадратных метров. Здесь будет обслуживаться взрослое и детское население. Предусмотрены рентгенодиагностическое отделение, лаборатория, отделение неотложной помощи.

Врачебная амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену. «Проект на стадии завершения. Вносятся последние изменения», — прокомментировали в администрации.

О необходимости строительства нового медицинского учреждения ранее сказал на районной планерке главный врач Пестречинской центральной районной больницы Марат Валеев.

«В текущем году мы планируем обеспечить доступной медицинской помощью жителей Куюков. Задача — построить там новую поликлинику. <...> Думаю, совместными усилиями мы сможем решить эти вопросы», — отметил главный врач Пестречинской больницы Марат Валеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два новых детских сада откроются 17 февраля в Пестречинском районе РТ.