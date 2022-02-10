Два новых детских сада откроются 17 февраля в Пестречинском районе РТ

В Пестречинском районе Татарстана откроются два новых детских сада. В селе Богородское дошкольное учреждение «Золотой ключик» примет 120 малышей, «Сказку» в Куюках смогут посещать 220 детей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации района.

«Семнадцатого февраля детские сады будут готовы принять детей», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Оба дошкольных учреждения возведены по национальному проекту «Демография». Накануне детские сады посетил глава района Ильхам Кашапов. Он оценил их готовность к открытию.

В Богородском сельском поселении остается проблема с очередностью мест в детских садах, особенно в Куюках. Поэтому в прошлом году было принято решение построить сразу два новых детских сада.

«В селе Богородское дети пока посещают дошкольное учреждение, которое располагается в старом деревянном здании. В деревне Куюки будем искать финансовые возможности, чтобы увеличить количество мест на 110», — отметила собеседница агентства.

Старт реализации национальных проектов в России дал Президент РФ Владимир Путин в 2018 году, они воплощаются в жизнь с 2019 года. Летом 2020-го, после начала пандемии коронавируса, указом Президента РФ срок достижения национальных целей отодвинут до 2030 года. Главными целями признаны здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Шигалеевский детсад в Пестречинском районе вошел в программу капитального ремонта на 2022 год.