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Определен подрядчик, который продолжит ремонт Казанского Кремля
Тендер на ремонт и реставрацию ряда объектов Казанского Кремля и благоустройство территории музея-заповедника выиграла компания «Евростройхолдинг+». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
При этом сумма контракта уменьшилась с изначальных 694,6 млн рублей до 691,1 млн. Полностью выполнить работы исполнитель должен к 12 декабря текущего года.
Подрядчику предстоит, в частности, провести противоаварийные работы в церкви Святого Николы Чудотворца Ратного, установить вытяжку в мечети «Кул-Шариф» и заменить там системы звукоусиления.
Кроме того, потребуется благоустроить территорию Казанского Кремля и привести в порядок брусчатку.
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