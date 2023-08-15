Определен подрядчик, который продолжит ремонт Казанского Кремля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тендер на ремонт и реставрацию ряда объектов Казанского Кремля и благоустройство территории музея-заповедника выиграла компания «Евростройхолдинг+». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

При этом сумма контракта уменьшилась с изначальных 694,6 млн рублей до 691,1 млн. Полностью выполнить работы исполнитель должен к 12 декабря текущего года.

Подрядчику предстоит, в частности, провести противоаварийные работы в церкви Святого Николы Чудотворца Ратного, установить вытяжку в мечети «Кул-Шариф» и заменить там системы звукоусиления.

Кроме того, потребуется благоустроить территорию Казанского Кремля и привести в порядок брусчатку.