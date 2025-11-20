Определен победитель конкурса на должность главы Комитета по делам молодежи Казани

Фото: kzn.ru

Победителем конкурса на пост председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани стал главный специалист отдела перспективных проектов и целевых программ администрации Кировского и Московского районов города Дмитрий Хвостиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Финал конкурса, на который было подано 275 заявок из разных регионов России, состоялся сегодня в Казанской ратуше. Свои проекты по развитию молодежной политики Казани представили семь финалистов: пятеро жителей города и двое гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Последними были глава отдела инвестиционной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества Полпредства Башкортостана при Президенте РФ Дмитрий Коннов и учредитель, управляющий партнер группы компаний «АГНА» Александр Шавлиашвили.

В состав конкурсной комиссии помимо мэра Казани Ильсура Метшина вошли его первый заместитель Денис Калинкин, заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов, руководитель аппарата исполкома Булат Алеев, заместитель руководителя аппарата исполкома – начальник Управления кадровой политики Ирина Бочкова.

«Кадры всегда были и остаются для нас основой, ведь мы работаем с людьми и для людей. Никакой искусственный интеллект не заменит личного общения, которое люди ищут в наших администрациях. Спасибо всем, кто прошел этот путь до полуфинала (таковых было 30 – из Казани, Орла, Москвы, Уфы и других городов – прим. Т-и). <…> Всех финалистов мы будем рады видеть в команде Казани. Многим уже сейчас готовимся сделать конкретные предложения», – заявил мэр.

Фото: kzn.ru

Ставший победителем конкурса Дмитрий Хвостиков предложил стратегию, ориентированную на три ключевых направления – удержание талантов, повышение доверия и превентивную работу с подростковой девиантностью.

Для удержания талантов Хвостиков предложил масштабировать программы стажировок с участием крупнейших предприятий Татарстана, а также развивать центры профориентации на базе молодежной инфраструктуры, сокращая разрыв между образованием и рынком труда.

Для повышения вовлеченности молодежи в городскую жизнь победитель конкурса планирует привлекать ее представителей к организации мероприятий, а также проводить встречи с лидерами мнений.

Оптимальным способом профилактики подростковой преступностью Хвостиков счел формирование территориальной сопричастности, в том числе через позитивное влияние лидеров мнений в социальных сетях. Кроме того, он призвал дополнить действующую систему психологической помощи молодым людям дистанционными форматами.