207 заявок со всей России поступило на должность главы Комитета молодежи Казани

На конкурс на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани за неполную неделю подано 207 заявок. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

«Молодежная политика имеет огромное значение для Казани, как растущего города с огромной молодежной аудиторией. Казань реально стала городом-магнитом. Молодые люди стремятся к нам не только со всего Татарстана, но и из других российских регионов, чтобы получить образование, а потом связывают с городом дальнейшую жизнь», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, городские власти создают условия для профессиональной самореализации молодежи, интересного досуга и счастливой жизни.

«Заняться решением этих непростых, но очень интересных задач в составе команды Казани предстоит и новому руководителю комитета по делам детей и молодежи», – добавил мэр.

Большинство заявок поступило из Казани – 74%. Еще 11% анкет прислали жители других городов Татарстана, таких как Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и Зеленодольск. Около 15% участников – из других регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, а также из Сибири и Урала. Самая удаленная заявка пришла из Владивостока, а самая массовая – из Уфы, откуда поступило 10 анкет.

Среди претендентов – представители различных сфер: промышленности, финансов, строительства, образования и частного бизнеса. 2/3 участников – мужчины, средний возраст – 35 лет, самый молодой кандидат – 20 лет, самый возрастной – 63 года.

После завершения приема заявок пройдет оценка потенциала кандидатов, собеседования и встречи. Финалисты представят свои стратегии развития молодежной политики в Казани, после чего экспертный совет определит победителя.

