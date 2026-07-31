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Происшествия 31 июля 2026 10:16

Опора ЛЭП с оборванными проводами перегородила дорогу после ДТП в Казани

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Опора ЛЭП с оборванными проводами перегородила дорогу после ДТП в Казани

В Казани опора ЛЭП рухнула на проезжую часть, перегородив ее, после ДТП, произошедшего в районе остановки «Переезд», по дороге из Дербышек. Как сообщили «Татар-информу», разбиты две машины, а другие автомобилисты вынуждены объезжать по обочине и трамвайным путям.

«Вся дорога перегорожена этим столбом. Еще сорваны провода, которые ведут в трамвайное депо», – рассказал собеседник агентства.

Последствия происшествия попали на видео.

#рухнул столб #снес столб #дтп в казани
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