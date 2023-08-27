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Оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии
Средневековый монастырь Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси чуть не засыпало после обвала скалы, сообщают очевидцы в соцсетях.
Отмечается, что часть склона горы обрушилась около средневекового монастыря. Один из очевидцев происшествия сообщил, что здание засыпало.
По словам очевидцев, находящиеся неподалеку люди успели вовремя отойти: по предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что 3 августа в высокогорном крае Рача сошел оползень. В результате повреждены гостиница «Sunset Shovi», а также мосты, дороги и другая инфраструктура.
Всего с места происшествия эвакуировали 210 человек. Из-за схода оползня на грузинском курорте Шови в начале августа погиб 31 человек.
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