Оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии

Средневековый монастырь Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси чуть не засыпало после обвала скалы, сообщают очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что часть склона горы обрушилась около средневекового монастыря. Один из очевидцев происшествия сообщил, что здание засыпало.

По словам очевидцев, находящиеся неподалеку люди успели вовремя отойти: по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что 3 августа в высокогорном крае Рача сошел оползень. В результате повреждены гостиница «Sunset Shovi», а также мосты, дороги и другая инфраструктура.

Всего с места происшествия эвакуировали 210 человек. Из-за схода оползня на грузинском курорте Шови в начале августа погиб 31 человек.