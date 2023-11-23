Обвинение запросило 20 лет строгача для участника ОПГ «Калуга» за убийство и бандитизм

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу участника ОПГ «Калуга» Динара Мифтахова. Его обвиняют в участии в банде и в совершенных ею нападениях, а также в групповом убийстве, сопряженном с бандитизмом и с целью скрыть другое преступление.

Перед началом заседания Мифтахов заявил журналистам, что свою вину не признает и считает, что его оговорили.

«Меня там не было, я ни в чем не участвовал. Завистники меня сюда упекли. Я не знал, что меня разыскивали. Мне стыдно, что я тут нахожусь», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Через несколько минут стартовали прения, первым высказал свою позицию старший прокурор отдела уголовно-судебного управления Прокуратуры РТ Сергей Якунин.

Так как суд проходил с участием присяжных, обе стороны должны были учитывать тот факт, что присяжные признали Мифтахова виновным в двух преступлениях, но по эпизоду с участием в банде отметили, что Мифтахов «заслуживает снисхождения».

«Прошу признать Мифтахова виновным. По совокупности преступлений, считаю, что должно быть наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сказал государственный обвинитель.

Помимо этого, он запросил ограничение свободы в 1 год после окончания 20-летнего срока. В течение этого года Мифтахову будет запрещено менять место жительства, гулять ночью и он будет обязан отмечаться два раза в месяц.

В свою очередь адвокаты Мифтахова настаивают на его невиновности. Однако, в случае вынесения судьей обвинительного приговора, они попросили учесть слабое здоровье Динара Мифтахова и то, что у него пожилые больные родители.

Отметим, что пострадавшая – племянница убитого Селезнева на заседание сегодня не явилась.

На следующем заседании слово в прениях передадут самому Динару Мифтахову, после этого он выступит с последним словом.

Напомним, по версии следствия, ОПГ «Калуга» образовалась в начале восьмидесятых годов в Вахитовском районе Казани – на территории поселка Старая Калуга, улиц Чехова, Лесгафта, Маяковского и прочих. Группировка быстро разрослась и уже через несколько лет включала в себя соседнюю группировку «Сквер». Число участников увеличилось настолько, что ОПГ начала делиться на отдельные бригады, каждую из которых возглавлял свой лидер.

Наиболее активными и заметными были двое таких главарей – Алексей Пятаков с прозвищем Пятак и Николай Казаков по прозвищу Казак. В арсенале банды имелись несколько пистолетов, обрез, переделанный из гладкоствольного ружья и взрывное устройство.

Группировка контролировала множество фирм и заставляла платить за «крышу» Чеховский рынок. В какой-то момент внутри банды началась борьба за власть. Тогда Алексея Пятакова убили «Калужские» под предводительством Николая Казакова. Его избили гаечными ключами, вывезли в заброшенный дом, где зарезали ножом. Вину за убийство Пятака решили свалить на его друга, участника группировки, Игоря Селезнева.

Следствие считает, что в квартиру Селезнова подкинули несколько вещей покойного Пятакова, а его самого заманили на дачу одного из участников заговора. Убийство было поручено обвиняемому и троим участникам банды. Они привезли криминального авторитета на дачу в СНТ «Дружба», где попытались убить, накачав наркотиками. Однако сделать этого не удалось. Тогда мужчину задушили, а тело закопали под дачным домиком. В этом убийстве, по версии обвинения, активную роль сыграл Мифтахов.

Отметим, что само преступление произошло еще в 1999 году. Все подельники Мифтахова уже были осуждены, а он сам успел скрыться от правосудия и в мае 2012-го был объявлен в розыск. Скрывался Мифтахов в Казахстане, где упорно старался стать гражданином страны. Его нашли спустя 10 лет и задержали. Тут Мифтахову и предъявили обвинения. Ранее мы рассказывали, что в Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Казани Динара Мифтахова. Он обвиняется по статьям «Бандитизм», «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом».