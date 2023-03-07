Под суд пойдет участник банды «Калуга» за убийство криминального авторитета 24 года назад

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Казани. Он обвиняется по статьям «Бандитизм», «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, с целью скрыть другое преступление», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в 1999 году внутри ОПГ «Калуга» образовалась одноименная банда. Весной этого же года лидер банды решил убить одного из участников ОПГ, после чего обвинить его в ранее совершенном им убийстве другого криминального лидера.

Убийство было поручено обвиняемому и троим участникам банды. Они привезли криминального авторитета на дачу в СНТ «Дружба», где попытались его убить, накачав наркотиками. Однако сделать этого не удалось, и тогда они его задушили, а тело закопали под дачным домиком.

Свою вину мужчина не признал, он заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.