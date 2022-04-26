Татарстанское отделение ПФР назначит новые путинские выплаты 1,5 тыс. детей Байконура

ОПФР по Татарстану назначит новую ежемесячную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет около 1,5 тыс. получателям из Байконура. Об этом сообщил на брифинге в Казани управляющий Отделением ПФР РФ по РТ Эдуард Вафин.

«В состав регионального отделения в октябре прошлого года введена клиентская служба по Байконуру, география нашей деятельности расширилась. Соответственно, увеличилось количество людей, имеющих право на дополнительные меры господдержки. На ежемесячную выплату по Байконуру претендует порядка 1,5 тыс. детей», — сказал он.

Право на получение ежемесячной выплаты, установленной Президентом РФ Владимиром Путиным, имеет один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином нашей страны и проживающий на территории России. Кроме того, на выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи с несколькими детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Выплата назначается на каждого ребенка сроком на один год и продлевается по заявлению.