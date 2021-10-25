ОПФР по РТ в октябре приступило к назначению пенсий и соцвыплат жителям Байконура

C 1 октября ОПФР по РТ устанавливает пенсии и социальные выплаты жителям города Байконур. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ОПФР по РТ.

«Теперь все полномочия по установлению пенсий и социальных выплат на территории города Байконур осуществляются Пенсионным фондом Татарстана. Это установление и выплата пенсий, федеральной социальной доплаты, назначение и выплата компенсационной выплаты в связи с уходом за престарелым старше 80 лет, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом. Кроме того, ОФПР по РТ устанавливает и выплачивает ЕДВ инвалидам, маткапитал, ежемесячные денежные выплаты из средств маткапитала, назначает выплачивает ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации на раннем сроке беременности и пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет», — сказано в сообщении

В ведомстве отмечают, что эти новшества никак не отразятся на жителях Байконура. Все услуги Пенсионного фонда будут представляться, как и прежде, в полном объеме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстану доверили организовывать пенсионное обеспечение более 7 тысяч граждан Байконура. А с 1 января 2022 года отделение по Республике Татарстан определено центром компетенций по назначению пенсий и социальных выплат всем жителям Казахстана, имеющим какой-либо трудовой стаж на территории России.