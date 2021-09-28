Вафин: ОПФР по РТ будет назначать пенсии жителям Байконура

С 1 октября к ОПФР по РТ будет присоединено отделение Пенсионного фонда по Байконуру. Об этом сообщил сегодня управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Татарстану доверили организовывать пенсионное социальное обеспечение жителей Байконура — это огромное доверие. Это пенсионное обеспечение более 7 тысяч граждан. С 1 января 2022 года отделение по Республике Татарстан определено центром компетенций по назначению пенсий и социальных выплат всем жителям Казахстана, имеющим какой-либо трудовой стаж на территории России», — сказал он.

Спикер напомнил, что 1 апреля территориальные органы пенсионного фонда Татарстана были централизованы. При этом в районах республики сохранены клиентские службы.

«Мы создали одно юрлицо. Все клиентские службы в муниципальных образованиях мы сохранили. Сейчас этим путем идет вся Россия. Все процессы, потоки, информационное взаимодействие, которые обкатывались в Татарстане, сейчас повторяет вся Россия, идет по этому пути», — подчеркнул Вафин.

Как пояснили в пресс-службе ОПФР по РТ, пенсии в Татарстане будут назначаться дистанционно только в том случае, если у гражданина Казахстана на 1 января 2021 года есть трудовой стаж на территории Российской Федерации не менее года. Кроме того, после реорганизации ОПФР Байконура для жителей этого города в нашей республике будут назначаться соцпособия.

«Отделение Пенсионного фонда в Байконуре реорганизовали и присоединили к Татарстану. После присоединения ОПФР по Байконуру к нам переходят полномочия по установлению пенсий и социальных выплат, в том числе маткапитала», — сообщили в пресс-службе ведомства.