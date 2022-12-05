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Здоровье
5 декабря 2022  12:22

За неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 59 российских регионах

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За неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 59 субъектах России. В 23 регионах прирост новых случаев Covid-19 превышает средний по стране. Об этом РИА Новости сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Показатель заболеваемости вырос на 11,6%, составив на 100 тысяч населения составил 29,6.

Число госпитализаций также увеличилось 2,5%. В 44 субъектах РФ пациенты с коронавирусом стали чаще попадать в больницы. 

Ранее «Татар-информ» сообщал о незначительном росте заболеваемости Covid-19 в Татарстане. При этом за последние сутки в регионе выявлено меньше ковид-случаев, чем днем ранее.

 

#коронавирус #Татарстан #здоровье
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