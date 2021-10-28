Оперштаб РТ объяснил, как в нерабочие дни будут работать театры и кинозалы



В Татарстане театры, кинозалы и цирки продолжат работать в объявленный нерабочим период с 30 октября по 7 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Театры мы причисляем к культурным мероприятиям. Для учреждений культуры — театров, кинотеатров, цирков — у нас предусмотрен отдельный пункт постановления Кабинета Министров, просим на него ориентироваться», — пояснила главный санитарный врач республики.

Зрелищно-развлекательные мероприятия — это другой вид событий, подчеркнула вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Представители властей Татарстана перечислили, что к ним относятся большие концерты с массовым пребыванием людей, показы мод, фестивали.

«Нам необходимо разводить такие понятия, как развлекательное мероприятие и культурное мероприятие. В указе Президента Российской Федерации регионам поручено установить режим работы учреждений культуры, не учреждений развлекательных», — добавила Фазлеева.

С 15 ноября для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, культурных мероприятий обязательно потребуется QR-код.

Сейчас половина посадочных мест в кинозалах, театрах и цирках должна быть свободна, при этом на мероприятии может находиться не более 500 человек. Зал можно заполнить и на 70%, но для этого необходимо привить весь персонал и организаторов от коронавируса и уведомить санитарно-противоэпидемическую комиссию республики за семь дней до начала мероприятия. Зрителей в этом случае будут пускать только по QR-кодам.