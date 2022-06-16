Опережаем план, но помощь нужна: к новому хоспису Казани начали прокладывать коммуникации

В Казани продолжается строительство хосписа для взрослых на улице Братьев Батталовых. Сейчас рядом с уже возведенным зданием роют котлован для прокладки коммуникаций.

«Любое здание не может без коммуникаций – это канализация, вода, отопление. На данный момент мы занялись прокладкой этих коммуникаций, строим теплотрассу, канализацию и водоснабжение. Плюс договор заключили на электрику. Сегодня утром подписал договор на входные группы», – рассказал «Татар-информу» председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Одна прокладка канализации с канализационной насосной станции стоит около 19 млн рублей, провести воду – 10 млн рублей, проложить теплотрассу из шести труб тоже около 10 млн рублей. Также готовится проект кондиционирования и вентиляции помещений, это еще дороже.

Недавно на строительство фонда благотворитель, который предпочел остаться анонимным, перевел довольно крупную сумму денег. На пожертвование Владимир Вавилов заключил три важных контракта.

Глава фонда объяснил, что ему часто делают скидки. Некоторые компании проявляют благородство, и тоже становятся благотворителями.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Помогли хоспису и медики Татарстана, в честь своего профессионального праздника, был организован благотворительный турнир по гольфу. В Фонд Анжелы Вавиловой поступило больше миллиона рублей.

Владимир Вавилов подчеркнул, что любая помощь важна, ведь хоспис строит весь Татарстан. По его словам, если жители помогут, постояльцы смогут заселиться в новое здание уже в этом году. В строительство уже вложено 230 млн рублей. Но каждая копейка на счету.

В планах было закончить все работы в 2025 году. Владимир Вавилов с радостью сказал: «Пока план мы опережаем».

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

«В Татарстане только онкологических больных, нуждающихся в нашей помощи, больше 20 тысяч. Если брать не онкологических больных, то можно смело помножить эту цифру на три. Есть пациенты с деменцией, болезнью Альцгеймера, которые нуждаются в долговременном уходе. Не каждый может бросить свою работу, ухаживать за своими близкими. А здесь будет отделение сестринского ухода, где люди могут в достойнейших условиях получать медицинскую, психологическую, духовную помощь», – отметил председатель правления фонда имени Анжелы Вавиловой.

Сейчас в Детском хосписе работают 22 койки для взрослых людей, которым требуется паллиативная помощь. После завершения строительства во втором хосписе откроют взрослое отделение на 60 мест для людей, нуждающихся в паллиативной помощи, и пожилых, кому требуется постоянный уход. «Дом без боли» при необходимости сможет вместить до 200 постояльцев.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Вавилов подчеркнул, что в хосписе действует правило «Достойная жизнь до конца».

О том, как перечислить деньги на строительство нового здания казанского хосписа, можно узнать на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой.