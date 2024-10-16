Операторы, укладчики, инженеры: какие специалисты нужны кабельному заводу Татарстана

ООО «Завод Таткабель» в Лаишевском районе Татарстана нужны представители рабочих профессий – операторы, грузчики, водители погрузчиков, упаковщики, укладчики. Об этом «Татар-информу» сообщила сегодня замдиректора по персоналу предприятия Ксения Миронова.

«Завод испытывает нехватку трудовых ресурсов. Нам нужны специалисты на производстве – операторы линии, грузчики, водители погрузчиков, упаковщики, укладчики. Также требуются высококвалифицированные специалисты – инженеры-технологи с опытом работы на кабельных предприятиях, менеджеры по продажам. Около 15-20 вакансий у нас есть», - отметила она.

Предприятие оказывает меры соцподдержки работникам, в том числе медицинское страхование, мамы детей могут взять один раз в месяц оплачиваемый выходной, дети сотрудников получают подарки на Новый год. Узкоспециализированным работникам из других регионов оплачивается проезд и арендное жилье. Всего на заводе трудятся более 200 человек, в этом году предприятие отметило 15-летие. 25 сентября работники кабельной отрасли в нашей стране отметили свой профессиональный праздник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общий трудовой стаж династии Батталовых-Урмановых на заводе «Таткабель» в Лаишевском районе Татарстана составляет почти 43 года. Шесть представителей династии трудятся на одном предприятии, большинство из них – рабочие.