Трудовая династия Батталовых-Урмановых рассказала о работе на кабельном заводе

Общий трудовой стаж династии Батталовых-Урмановых на ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» в Лаишевском районе Татарстана составляет почти 43 года. Шесть представителей династии трудятся на одном предприятии, большинство из них – рабочие, о них в Год семьи рассказывает ИА «Татар-информ».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Дольше всех на предприятии трудится Дина Муратовна Батталова, ее стаж составляет около 15 лет. Она работает контрольным мастером в отделе контроля качества.

«В 2009 году искала работу, оставила резюме. В 2010 году меня пригласили на работу. Сначала работала контролером. Моя работа заключается в верификации поступивших материалов, из которых делают кабель, операционном контроле по всем линиям и приемо-сдаточных испытаниях. Мне нравится моя работа, она приносит удовлетворение», - рассказала Дина Муратовна.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

На заводе также работает ее дочь Камила Абдурахманова, родная сестра Мадия Муратовна Урманова, супруг Рустам Хамидович Урманов и их дочь Лиана.

«Дочь Камила трудится учетчиком, ей 24 года. Она здесь работает 2,5 года. На работе мы – коллеги, тут нет родственных отношений, но есть трудовой коллектив», - говорит Дина Муратовна.

Как пояснила сама Камила, ее на завод пригласила двоюродная сестра. В то время она училась на четвертом курсе в университете на отделении бухучета. Она окончила вуз, но работает не по специальности.

«Удобный график работы – два дня через два, есть вахтовый автобус», - отметила Камила Абдурахманова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Родственники на работе пересекаются редко, в конце смены, на проходной. Правда некоторое время Дина Муратовна работала со своей сестрой в одной смене, но позже график работы изменился.

Мадия Муратовна также трудится контрольным мастером в отделе контроля качества. Так получилось, что она переехала с семьей, супругом и двумя детьми, в Татарстан из Узбекистана. Раньше она работала бухгалтером в банке, на заводе в селе Столбище ее стаж - более 10 лет.

«Когда мы сюда приехали, у меня не было гражданства. Без этого не брали на работу бухгалтером. Потом утроилась на завод, получила гражданство, но работу менять не захотела», - говорит Мадия Муратовна.

Семьи Батталовых и Урмановых живут в Столбище, добираются до работы на вахтовом автобусе. У дочери Мадии Муратовны, Лианы, в Татарстане родился ребенок. Когда малышу исполнилось три года, места в детском саду не дали. На протяжении года мама и дочь работали посменно на одном предприятии и поочередно смотрели за ребенком.

«Два дня я работала, а дочь смотрела за ребенком. Потом я отдыхала два дня и смотрела за ребенком, а дочь выходила на работу», - объясняет Мадия Муратовна.

Ее супруг Рустам Хамидович трудится опрессовщиком четыре года, он рассказал о специфике своей работы.

«В мои обязанности входит загрузка материала в бункеры для изоляции кабеля. Также помогаю на линиях. Работа несложная, у нас дружный коллектив», - заметил он.

Кроме того, бухгалтером на заводе трудится Наиля Урманова – супруга двоюродного брата Рустама Хамидовича. Она попала на предприятие, оставив резюме на одном из сайтов по поиску работы.

«С Урмановыми (семья двоюродного брата мужа – прим. Т-и) мы – соседи, живем на одной улице. Часто общаемся, ходим друг к другу в гости, отмечаем вместе праздники – Дни рождения и Новый год. Собираемся все вместе за одним большим столом. В семье важны взаимопонимание и поддержка», - отметила Наиля Урманова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

В заключение Лиана Урманова добавила, что главное в семье – преемственность поколений и уважение к старшим.

«Сегодня все живут в телефонах, а мы любим живое общение. К нам часто приезжают в гости бабушка и тетя. Они всегда меня поддерживают в любых жизненных ситуациях, дают ценный совет», - заметила Лиана.

Всего на заводе в Столбище трудится более 200 человек, 50 из работают более десяти лет.

Напомним, 25 сентября в нашей стране работники кабельной отрасли отметили свой профессиональный праздник.