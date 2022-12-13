В Казани опять изменят ПДД для самокатов – этим займется рабочая группа при исполкоме

Казанский исполком совместно с одним из крупнейших сервисов кикшеринга приступил к формированию рабочей группы для составления плана и модернизации правил проката электросамокатов. Ранее столица Татарстана уже вводила так называемые ПДД для самокатов, однако теперь изменения вносятся на федеральном уровне, сообщает Комитет по транспорту.

В марте 2023 года вступят в силу дополнения в ПДД, которые затронут водителей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. «На региональном уровне Казань стала первым городом, выразившим готовность модернизировать законодательство и сформировать правила работы кикшеринга для более быстрого, контролируемого и удобного для города развития сервиса аренды средств индивидуальной мобильности», – подчеркнули в комитете.

Рабочая группа совместно с ГИБДД на ближайшем заседании обсудит вопросы обеспечения безопасности при использовании самокатов в Казани. Итогом работы группы должны стать нормативно-правовые акты, которые могут вступить в силу к началу сезона весной 2023 года.

Напомним, в июне прошлого года власти Казани утвердили правила пользования электросамокатами. В частности, ввели запрет на их использование детьми младше 16 лет, расширили зоны для движения со скоростью не более 10–15 км/ч и начали активнее штрафовать за неправильную парковку.