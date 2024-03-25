Операторы БПЛА, заключившие контракт в Татарстане, проходят подготовку на полигонах ЦВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов, заключившие контракт на военную службу с Минобороны РФ в Татарстане, проходят подготовку на полигонах Центрального военного округа.

С начала 2024 года, инструкторы Центра подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов Центрального военного округа, расположенного в Свердловской области, обучили свыше 100 операторов FPV-дронов для выполнения задач на специальной военной операции.

Во время обучения, более половины времени отводится на оттачивание навыков управления скоростными дронами через симуляторы и на практике. Военнослужащие улучшают точность ударов по целям, преодолевая различные препятствия, которые имитируют реальные условия, такие как дверные проемы и окна бронетехники.

Фото: © «Татар-информ»

«На трассе мы можем отработать маневренность самого дрона, полетать через маленькие препятствия и узкие отверстия, чтобы научиться лучше контролировать дрон. Есть имитации противников, их можно попытаться поразить, или просто пролететь над окопом и посмотреть, что там находится», – рассказал один из инструкторов.

Курсанты, подписавшие контракты с Вооруженными Силами и имеющие опыт в специальных операциях, получают комплексное образование, включающее инженерную подготовку, тактику использования дронов, программирование и ремонт. Они также учатся работать в команде, где один управляет дроном, другой занимается подготовкой боеприпасов и поддержанием связи.

Инструкторы Центра – это военнослужащие с опытом использования FPV-дронов в боевых условиях.

Напомним, в Татарстане набирают на обучение операторов БПЛА для заключения контракта с Минобороны. Граждане, заключившие в Татарстане контракт на военную службу до 1 апреля 2024 года, получат дополнительную денежную выплату.



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