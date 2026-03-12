Операторы беспилотников в Войсках БпС работают в 15-20 километрах от линии фронта

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Операторы БПЛА в Войсках беспилотных систем (БпС) работают на расстоянии 15-20 километров от линии фронта, что снижает риск попадания под огневое воздействие противника. Об этом в интервью «Татар-информу» о службе по контракту в БпС рассказал офицер пункта отбора Виктор Никитин.

Напомним, с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку «4». Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Подробный материал о том, кого возьмут в Войска беспилотных систем и как будут проходить обучение и служба, читайте по ссылке.