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Экономика
4 марта 2022  14:52

Оператор «Северного потока-2» опроверг информацию о банкротстве

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2» подтвердила, что не подавала заявление о банкротстве. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что ранее официальный информационный портал был закрыт из-за многочисленных кибератак.

«Мы можем подтвердить, что мы закрыли этот веб-сайт из-за серьезных и непрерывных атак извне», – сказано в сообщении компании.

По информации на сайте, телекоммуникационной связи Nord Stream 2 AG сейчас также недоступен.

22 февраля Правительство Германии приняло решение прервать сертификацию проекта «Северный поток-2», несмотря на то, что он был достроен и полностью готов к работе еще в конце 2021 года. 

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цель российского газопровода — укрепить энергобезопасность в Европе и отмечал, что проект лишен всякой политической окраски.

 

#северный поток-2 #экономика
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