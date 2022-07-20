Оператор Gascade ожидает восстановления 40% поставок по «Северному потоку» 21 июля

После возобновления работы объем поставок по «Северному потоку» должен достичь 40% от максимума. Об этом, цитируя немецкого газотранспортного оператора Gascade, сообщает ТАСС.

Напомним, что работа «Северного потока» была приостановлена на 10 дней — с 11 до 21 июля — для проведения техобслуживания.

«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня (16:00 мск — прим. ТАСС) 20 июля), транспортировка газа по „Северному потоку“ будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что возобновление работы, в том числе запуск инфраструктуры, — это сложный технический процесс. Поэтому для восстановления объема поставок может потребоваться несколько часов.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что запуск «Северного потока−2» помог бы увеличить объем поставок газа в Европу и решить проблему энергетического кризиса. Он заявил, что «Газпром» по-прежнему полностью выполняет свои обязательства, а Европа, собственноручно перекрыв поставки, лишь «ищет виноватых».