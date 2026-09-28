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Культура 28 сентября 2026 19:33

Опера Эльмира Низамова о Шаляпине будет готова в следующем году

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Опера Эльмира Низамова о Шаляпине будет готова в следующем году
Эльмир Низамов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На презентации юбилейной книги-альбома «Казанская Опера. 150 лет» директор Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов вновь напомнил, что композитор Эльмир Низамов работает над оперой, посвященной оперному певцу Федору Шаляпину, а также заявил, что она будет готова в следующем году.

Слова директора ТАГТОиБ подтвердил сам композитор. «Да, это верно. Опера на финишной прямой», – ответил «Татар-информу» Низамов.

Впервые произведение было анонсировано в 2023 году, когда Мухаметзянов сообщил, что театр заказал оперу Низамову. В 2024 году композитор подтвердил, что пишет двухчасовую оперу «Шаляпин».

Трехлетнюю продолжительность работы над оперой агентству объяснили тем, что создание масштабного произведения требует работы огромного количества людей.

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#Эльмир Низамов
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