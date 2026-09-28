ТАГТОиБ представил книгу-альбом «Казанская Опера. 150 лет»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля представили юбилейную книгу-альбом «Казанская Опера. 150 лет». Над изданием коллектив авторов работал более трех лет.

Историю казанской оперы в книге авторы не1 отсчитывают от советского периода, а обращаются к дореволюционному прошлому. Отправной точкой был выбран 1874 год, когда в Казани сформировалось постоянная труппа антрепренера Петра Медведева.

«В Советском Союзе историческая память строилась таким образом, что царское время не акцентировалось. Но я думаю, что были замечательные вещи и в царское время. Это касается не только искусства, но и развития общества в целом», – прокомментировал это решение директор ТАГТОиБ Рауфаль Мухаметзянов.

Руководителем авторского коллектива был выбран ректор Казанской консерватории имени Н. Жиганова Вадим Дулат-Алеев. Общая редакция – Жанна Мельникова и Галия Акчурина. Дизайнер и издатель – Олег Маковский.

«Для культуры Татарстана это имеет огромнейшее значение, потому что нигде на просторах Российской Федерации и в мире нет изданий, где собрано столько материалов, раскрывающих казанскую оперу», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Авторы нового издания поставили перед собой широкую задачу – показать историю театра не только через спектакли и имена артистов, но и через устройство театральной жизни. В книге собраны сведения о формировании труппы, артистах, режиссерах, музыкантах, театральных цехах, афишах, гастролях и фестивалях.

Чтобы охватить все аспекты деятельности театра, потребовался большой коллектив – десять авторов. Вадим Дулат-Алеев заметил, что музыковед в одиночку не может охватить всех деталей. Опера – это не только даты премьер, содержание и субъективные интерпретации – это лишь одно из направлений. Для создания полной картины нужно учитывать взаимодействие театра с публикой и историю страны.

«Это государственный театр, и история театра отражает историю нашего государства», – подчеркнул Дулат-Алеев.

Руководитель литературной части театра, автор и редактор книги Жанна Мельникова рассказала, что работа над изданием продолжалась более трех лет. Одной из самых сложных задач стало выстраивание структуры. Книга поделена на крупные тематические разделы: два раздела об истории оперы и балета в Казани, блоки с перечислением татарских опер и балетных спектаклей, отдельно сделан акцент на фестивалях Шаляпина и Нуриева, гастролях и проектах театра. Завершает книгу большое программное интервью Рауфаля Мухаметзянова, хроника премьерных постановок театра и именной указатель, в который вошли около 3 тыс. фамилий.

«Здесь есть списки всех, кто работал в театре: режиссеры, балетмейстеры, артисты балета и оперы, технический персонал», – отметил Дулат-Алеев.

Одно из главных богатств книги – большой иллюстративный материал. По словам дизайнера книги Олега Маковского, в издание вошло свыше 2 тысяч фотографий.

Итоговый объем составил 564 страницы. Книга напечатана на мелованной бумаге, первый тираж – 500 экземпляров. На данный момент доступно только бумажное издание на русском языке. В дальнейшем театр планирует перевести его в цифровой формат и, при наличии заказа, выпустить новый тираж на татарском языке.

На презентации отдельно отметили, что данное издание может стать источником для дальнейших исследований истории оперного искусства Татарстана.