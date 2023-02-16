Опадчий: Парогазовые установки в энергоузле Казани из-за санкций не станут проблемой

Концентрация в энергоузле Казани парогазовых установок (ПГУ), построенных на турбинах американской General Electric, из-за санкций «проблемой не становится, и вряд ли вообще станет». Об этом в интервью «Татар-информу» заявил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий.

«Прежде всего потому, что Татарстан – это часть Единой энергосистемы, с этой точки зрения здесь и не должно быть обеспечено самобалансирование. <...> Установленная мощность собственной генерации в Республике Татарстан значительно превышает тот максимум потребления, который мы здесь фиксируем. И даже если по тем или иным причинам ПГУ выйдут из работы, технически можно будет обеспечить электроэнергией всех потребителей в Татарстане», – сообщил Опадчий.

В таком случае «придется задействовать менее эффективные электростанции, и это может иметь некоторые ценовые последствия для потребителей», добавил он.

«С точки зрения энергобезопасности, обеспечения энергоснабжения, в том числе с учетом тех инвестиций, которые были сделаны в развитие сети, и в частности, в расшивку сетевых ограничений (например, развитие электросетевой инфраструктуры позволило создать только в Казанском энергоузле сетевой резерв в 900 МВт)», – мы рисков в Казани из-за ПГУ вообще никаких не видим», – констатировал Опадчий.

Напомним, в энергоузле Казани в настоящий момент сконцентрирован основной пул ПГУ в Татарстане, построенных на оборудовании американской General Electric и работающих на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Суммарно на них приходится более 900 МВт, при максимуме потребления в этом энергорайоне от 1,1 (в летнее) до 1,5 ГВт (в зимнее время). О том, что проблем с сервисным обслуживанием этих установок пока нет, «Татар-информу» ранее заявлял и гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев, а также гендиректор ТГК-16 Эдуард Галеев. А о том, что даже при выводе этих ПГУ проблем не возникнет, рассказывал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Подробнее в материале: «Федор Опадчий: «Татарстану в наименьшей степени сейчас нужна АЭС».