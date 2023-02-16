Опадчий: Лемаевская ПГУ «Нижнекамскнефтехима» будет работать на розничном рынке

Электростанция на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) – Лемаевская ПГУ-ТЭЦ, запуск которой состоялся в прошлом году, все-таки будет работать на розничном рынке электроэнергии. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил председатель правления «Системного оператора» (диспетчер ЕЭС России) Федор Опадчий.

«На сегодняшний момент Наблюдательный совет НП «Совет рынка» принял решение, что Лемаевская ПГУ (парогазовая установка) соответствует тем критериям, которые позволяют не распространять на нее условия обязательной работы на оптовом рынке. Такое решение принято, и в этом году она работает в составе потребителя, то есть на розничном рынке», – заявил Опадчий.

Официально в СИБУРе, в структуру которого входит и НКНХ, и Лемаевская ПГУ-ТЭЦ, о таком решении не сообщали.

Впрочем, в декабре генеральный директор ТГК-16 (также принадлежит СИБУРу, выступала техническим заказчиком по реализации проектов строительства ПГУ не только на НКНХ, но и на «Казаньоргсинтезе») Эдуард Галеев сообщал, что обе станции будут работать на нужды комбинатов.

По словам Федора Опадчего, решение о выводе на розницу станции на «Казаньоргсинтезе» будет принято «к моменту фактического пуска Лушниковской ПГУ-ТЭЦ» (так она будет называться). Ее мощность составит 311 МВт.

«Критерии, определенные Правительством РФ, в каких случаях такой крупный объект может все-таки работать на розницу, требуют проверки уже по факту. Это используемое топливо, это энергобаланс, который фактически складывается у предприятия, в составе которого появляется такая электростанция», – отметил он.

Напомним, запуск Лемаевской парогазовой установки мощностью 495 МВт стал в 2022 году самым крупным вводом новой генерации не только в Татарстане, но и во всей России. Эта станция, построенная на оборудовании немецкой Siemens, уже внесла весомый вклад в рост выработки собственных электростанций в Татарстане в прошлом году.

Объекты мощностью 25 МВт, как правило, должны автоматически выходить на оптовый рынок электроэнергетики и мощности (ОРЭМ). Но СИБУР, которому свои ПГУ нужны исключительно для покрытия потребностей двух комбинатов в электроэнергии и промышленном паре, изначально намеревался воспользоваться законодательно разрешенными исключениями из правил и вывести станции в розницу, чтобы получать от них ресурсы напрямую. С Лемаевской, очевидно, вопрос решился.

Подробнее – в материале «Федор Опадчий: «Татарстану в наименьшей степени сейчас нужна АЭС».

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