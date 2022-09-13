ОП: Украина раскручивает Бучу 2.0, но новому мировому скандалу не состояться

Проукраинские паблики в соцсетях начали публиковать ложные сообщения о том, что в Изюме якобы были убиты тысячи людей, однако провокация, аналогичная Буче, обречена на провал. Такое мнение высказал первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, координатор запорожского медиахолдинга «ЗаМедиа» Александр Малькевич, передает ТАСС.

«На наших глазах раскручивается Буча 2.0. В проукраинских пабликах начали появляться сообщения о том, что якобы в Изюме убиты тысячи людей», — сказал Малькевич, отметив, что подобные сообщения быстро попадут к западным СМИ.

Он напомнил, что аналогичные технологии применялись в марте, когда украинские СМИ и интернет-ресурсы распространяли кадры с телами людей на улицах Бучи, которых якобы убили российские военные. Обвинения были опровергнуты Минобороны России: там указали, что российские военные полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город вошли сотрудники СБУ.

«Я со всей уверенностью могу утверждать, что новому мировому скандалу не состояться», — резюмировал Малькевич.

По его словам, в Россию из Изюма шел большой поток беженцев, которые спасались от нацистов.

«Могу сказать за каждого из них — все подтвердят, что никаких расстрелов в Изюме не было», — заключил координатор «ЗаМедиа».

В субботу Минобороны России заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и их переброске в ДНР. 12 сентября сообщалось, что в Изюм вошли американские наемники.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.