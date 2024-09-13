Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ООН: Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру
Разрешение Украине ударять вглубь России дальнобойным оружием не приближает мир к окончанию конфликта. Так считает представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы не продвигаемся к завершению этого конфликта» так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава (ООН – прим. «Т-и»)», - цитирует спикера РИА «Новости».
Ранее Президент России Владимир Путин, комментируя данную новость, сказал, что в данном случае речь идет о принятии решения странами НАТО участвовать в конфликте. Это означает, что страны НАТО воюют с Россией, заверил российский лидер, подчеркнув, что если это так, то в РФ будут принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз. Позже ответ российского лидера прокомментировал и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»