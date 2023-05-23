news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 23 мая 2023 20:08

ООН отреагировала на атаку украинских диверсантов на Белгородчину

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ООН призвала не допустить эскалации конфликта после событий в Белгородской области. Организация ознакомилась с заявлениями обеих сторон, однако не может говорить о причастности Украины к ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся предположительно вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ», — отметил собеседник агентства.

Он призвал все стороны конфликта отказаться от эскалации, распространения боевых действий и каких-либо заявлений, которые могут усугубить ситуацию.

Напомним, заход украинской ДРГ на территорию региона произошел накануне. По данным Минобороны, было уничтожено 70 террористов, остатки отброшены на Украину. При атаке пострадало 12 мирных жителей области.

#ООН #Белгородская область #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное