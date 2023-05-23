ООН отреагировала на атаку украинских диверсантов на Белгородчину

ООН призвала не допустить эскалации конфликта после событий в Белгородской области. Организация ознакомилась с заявлениями обеих сторон, однако не может говорить о причастности Украины к ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся предположительно вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ», — отметил собеседник агентства.

Он призвал все стороны конфликта отказаться от эскалации, распространения боевых действий и каких-либо заявлений, которые могут усугубить ситуацию.

Напомним, заход украинской ДРГ на территорию региона произошел накануне. По данным Минобороны, было уничтожено 70 террористов, остатки отброшены на Украину. При атаке пострадало 12 мирных жителей области.