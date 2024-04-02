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Политика 2 апреля 2024 20:01

ООН — об атаке дронов на Татарстан: Такие нападения должны быть прекращены

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В ООН осудили атаку беспилотников на объекты в Татарстане. Подобные нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру должны быть прекращены, заявил в беседе с ТАСС официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы Раиса Татарстана, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.

#ООН #беспилотники
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