ООН о «фейке» Bloomberg: Нужно избегать действий, ведущих к эскалации на Украине

В контексте обстановки вокруг Украины нужно избегать действий либо высказываний, которые могут обострить ситуацию. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную новость Bloomberg о «вторжении» России на Украину.

Агентство выпустило такой заголовок сегодня, затем, признав ошибку, удалило его. В настоящее время ведется расследование ситуации.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — подчеркнул собеседник агентства в ответ на вопрос об отношении ООН к данной ситуации в период Олимпиады.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что сообщение Bloomberg — наглядное свидетельство опасности заявлений США и стран Запада относительно РФ. Оно наглядно показывает, к каким последствиям могут привести такие высказывания.