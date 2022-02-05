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Политика
5 февраля 2022  11:53

Песков прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину

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Ошибочная публикация Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину показывает опасность агрессивных заявлений Соединенных Штатов и их сторонников. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Напомним, американское информагентство разместило по ошибке на своем сайте заголовок «Россия вторглась на Украину», а затем удалило его. В руководстве Bloomberg заверили, что обстоятельства произошедшего выясняются. 

«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», — заявил представитель московского Кремля. 

В последнее время в странах Запада и на Украине звучат заявления о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Представитель московского Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что подобная информация является пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и что Россия ни для кого не представляет угрозы. На большой пресс-конференции Президент Владимир Путин отметил, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится уже с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло.  

 

#Дмитрий Песков #США
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