Песков прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину

Ошибочная публикация Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину показывает опасность агрессивных заявлений Соединенных Штатов и их сторонников. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Напомним, американское информагентство разместило по ошибке на своем сайте заголовок «Россия вторглась на Украину», а затем удалило его. В руководстве Bloomberg заверили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», — заявил представитель московского Кремля.

В последнее время в странах Запада и на Украине звучат заявления о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Представитель московского Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что подобная информация является пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и что Россия ни для кого не представляет угрозы. На большой пресс-конференции Президент Владимир Путин отметил, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится уже с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло.