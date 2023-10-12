ГСВ «Россия — Исламский мир» поддерживает позицию Путина в конфликте Палестины и Израиля

Фото: пресс-служба Президента РФ

Руководство Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» придерживается позиции Президента России Владимира Путина в отношении палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении на сайте организации.

В нем отмечается, что события на Ближнем Востоке искренне тревожат всех участников группы. Вместе с тем подчеркивается, что она придерживается принципов равенства и справедливости, уважения культурно-цивилизационной самобытности народов.

«В вопросах палестино-израильского конфликта, руководство Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир” придерживается позиции, озвученной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. А именно о том, что Россия всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства», – говорится в заявлении.

Группа стратегического видения «Россия – исламский мир» создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева как совещательный орган для развития сотрудничества между Россией и исламскими странами.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет группу с 2014 года по поручению Владимира Путина.