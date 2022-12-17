ОНПП «Технология» требует от МВЕНа документацию и комплектующие к самолетам МВ-500

Обнинское НПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех») подало два иска в Арбитражный суд РТ к казанской фирме «МВЕН».

Как пояснил «Татар-информу» сам истец, он требует передать ему эксплуатационную документацию на самолеты, предусмотренную техническими условиями, а также ряд комплектующих, которыми МВ-500 (Т-500) были оснащены на момент проведения судебной экспертизы, но «отсутствовали при исполнении судебного акта». Кроме этого, МВЕН при изготовлении самолетов использовал давальческое сырье и материалы заказчика. Согласно условиям договора, неиспользованные материалы — это собственность ОНПП, которая должна быть ему возвращена. По данным предприятия и МВЕНа, остаток материалов оценивается в 1,95 млн рублей. Добровольно их вернуть казанская фирма отказалась.

Одно из заявлений об обязании передать имущество назначено к рассмотрению на 29 декабря, второе — на 16 января. Как ранее рассказывал «Татар-информ», проект создания производства легкомоторного самолета сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500), разработанного фирмой МВЕН, был запущен в мае 2019 года в Иннополисе при участии госкорпорации «Ростех». Строительство завода по производству летающих «тракторов» должно было начаться в 2020 году и завершиться через два года. Планировалось, что с конвейера будет сходить от 60 до 100 самолетов в год.

ОНПП «Технология» тогда заказало у казанской фирмы 10 МВ-500 (Т-500 ) ориентировочной стоимостью 16,7 млн рублей (с НДС) за одну машину.

Но впоследствии заказчик отказался принимать самолеты, ссылаясь на несоответствие состава и компоновки приборной панели техусловиям Росавиации. Обнинское предприятие также подало иск в суд, требуя передать ему результат незавершенных работ и возвратить 140,7 млн рублей (135,9 млн рублей аванса и 4, 7 млн рублей пени). МВЕН во встречном иске настаивал на возврате 9,2 млн рублей — части цены изготовленных самолетов. Это разбирательство завершилось в августе этого года. Казанскую компанию суд обязал передать заказчику самолеты и выплатить ему 3,5 млн рублей пени. В свою очередь, в пользу МВЕНа он взыскал 21,3 млн рублей. После взаимозачета ОНПП «Технология» осталась должна разработчику легкомоторных самолетов 17,4 млн рублей.

Согласно материалам дела, «Технология» настаивала на передаче ей самолетов в комплектации согласно техусловиям и вместе с документацией. Разработчик же полагал, что передаче подлежат только сами машины. Требуемая обнинским предприятием формулировка в решении суда так и не появилась.

«Татар-информ» сообщал, что на днях Арбитражный суд Москвы рассмотрел заявление МВЕНа о замене способа исполнения судебного акта по спору с российским Минпромторгом. Ведомство потребовало от казанской компании возврата около 224 млн рублей: 130,7 млн рублей субсидий на реализацию инновационного проекта «Мачта» и 93 млн рублей штрафных санкций.

МВЕН должен был изготовить из композиционных материалов нового поколения пилотную телескопическую мачту и к декабрю 2020 года наладить ее выпуск. Не увидев результата, министерство в одностороннем порядке расторгло договор и потребовало вернуть вложения. Доводы МВЕНа о том, что, убедившись в убыточности проекта (пробный образец мачты оказался в 20 раз дороже уже известных), он по указанию самого Минпромторга решил использовать свои наработки по композитам в производстве легкомоторных самолетов, были отклонены. В апреле этого года МВЕН дошел до Верховного суда РФ, но не смог добиться отмены решения о возврате субсидий. Тогда казанская компания, рассказал «Татар-информу» источник, предложила заменить взыскание с нее многомиллионных субсидий на обязательство передать министерству «право использования секрета производства самолетов МВ-500». Т.е. конструкторскую документацию, в которой заключается ноу-хау. Однако, ей и в этом было отказано.

Как это предложение расценивают в обнинском предприятии? «ОНПП „Технология“ им. А. Г. Ромашина не является участником дела, возбужденного по иску Минпромторга РФ к фирме „МВЕН“. Исходя из открытой информации, размещенной в „Картотеке арбитражных дел“, МВЕН действительно подал заявление об изменении порядка и способа исполнения судебного решения.14 декабря в удовлетворении данного ходатайства судом было отказано. Иной информацией по данному вопросу предприятие не располагает», —сообщил «Татар-информу» первый заместитель гендиректора ОНПП «Технология» Алексей Будыкин.

На предприятии отметили, что судебные приставы забрали у МВЕНа 10 МВ-500 (Т-500): решение суда было исполнено принудительно. Сейчас они базируются в Калужской области, где, собственно, и находится само ОНПП «Технология». Но из-за известных обстоятельств «полноценная коммерческая эксплуатация самолетов осложняется», а добровольно передать недостающую документацию и комплектующие МВЕН отказался.