МВЕН предложит Минпромторгу РФ права на выпуск самолета МВ-500 вместо возврата субсидий

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Сегодня в Арбитражном суде Москвы будет рассматриваться заявление казанской компании МВЕН о замене способа исполнения судебного акта.

По данным источника «Татар-информа», заявитель просит заменить взыскание с него многомиллионных субсидий и штрафных санкций на обязательство передать Министерству промышленности и торговли РФ «право использования секрета производства самолетов МВ-500». Источник пояснил, что речь идет о передаче конструкторской документации, в которой заключается ноу-хау.

Российский Минпромторг подал в июне 2020 года заявление в арбитраж, требуя взыскать с МВЕНа около 224 млн рублей. Из этой суммы 130,7 млн составили субсидии, предоставленные по договору 2013 года на реализацию комплексного инновационного проекта по проекту «Мачта», и еще 93 млн рублей — штрафные санкции.

Согласно материалам суда, две плановые проверки производственной площадки фирмы на улице Дементьева в Казани в 2019 году показали отсутствие результата. Согласно договору, МВЕН должен был изготовить пилотную телескопическую мачту из композиционных материалов нового поколения, а также к декабрю 2020 года наладить ее выпуск. Предполагалось, что такими мачтами будет оснащаться спецтехника, используемая для капремонта и освоения нефтяных и газовых скважин.

Тогда Минпромторг в одностороннем порядке расторг договор и обратился в суд. В декабре 2020 года ему было полностью отказано в иске. Но в октябре прошлого года девятый арбитражный апелляционный суд это решение отменил и принял новое. Требования Минпромторга были удовлетворены.

Судя по всему, предложение передать документацию на самолет родилось не в результате переговоров истца и ответчика. «Диалога [сторон] нет. МВЕН готов отдать государству права производства. Оценивать возможность этого будет суд», — сказал источник агентства.

Напомним, что проект создания производства самолета Т-500, разработанного фирмой МВЕН, был запущен в мае 2019 года в Иннополисе при участии госкорпорации «Ростех». Т-500 (МВ-500) — легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения. Предназначен для авиационно-химических работ, а также мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти. Предполагалось, что завод будет выпускать от 60 до 100 самолетов в год.

ОНПП «Технология» тогда заказало у казанской фирмы 10 самолетов Т-500 ориентировочной стоимостью 16,7 млн рублей за одну машину. Строительство завода должно было начаться в 2020 году и завершиться через два года. Об этом говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Госкорпорация в партнерстве с частными инвесторами намеревалась вложить в создание производства самолетов малой авиации в Татарстане до 2,5 млрд рублей.

Но ОНПП «Технология» отказалось принимать самолеты, ссылаясь на несоответствие состава и компоновки приборной панели техусловиям Росавиации. В апреле этого года стало известно о результатах тяжбы, которая длилась между ними с 2019 года. Фирма МВЕН по решению суда должна передать 10 изготовленных самолетов Т-500 ОНПП «Технология». Кроме того, суд частично удовлетворил встречные исковые требования и постановил взыскать с ОНПП «Технология» в пользу татарстанской фирмы 17,4 млн рублей.