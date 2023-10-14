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Онколог Карасев рассказал, что может стать первыми симптомами рака
Первым указанием на начинающийся развиваться рак могут стать болевые ощущения. Об этом написал врач-онколог, хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, дело в том, что «здоровое тело просто так не болит». В связи с этим он призвал подписчиков не терпеть головную боль, если она мучает длительное время и не проходит при приеме препаратов, а обращаться к врачу.
О появлении опасных новообразований могут также свидетельствовать нарушения работы желудочно-кишечного тракта и изменения кожного покрова.
Карасев добавил, что на развитие онкологического заболевания указывают постоянная усталость, долго держащаяся повышенная температура, боль в горле, сыпь, незаживающие царапины и нетипичные выделения.
Соответственно, на первой стадии рака симптомы можно не замечать или принимать их за сигналы о другом недомогании.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ученые КФУ обнаружили эффективный способ лечения рака молочной железы.
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