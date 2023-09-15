Ученые КФУ обнаружили эффективный способ лечения рака молочной железы

Коллектив ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ исследовал роль гипоксии в биологии стволовых клеток опухоли молочной железы, сообщается на медиапортале университета.

По данным ВОЗ, рак молочной железы – наиболее частая причина смерти женщин от онкологических заболеваний. Руководитель НИЛ «Трансляционная онкология» ИФМиБ Регина Мифтахова убеждена, что повысить эффективность лечения можно за счет персонификации лекарственной терапии.

Она отметила, что стволовые опухолевые клетки – крайне редкая популяция клеток в опухолевой массе, но именно с их субпопуляцией связывают развитие устойчивости к лекарствами и метастатического процесса, которые могут привести к рецидивам и гибели.

Ранее ученые из Британии и США доказали, что антибиотики, которые напрямую не влияют на рост опухоли, могут подавлять жизнедеятельность стволовых опухолевых клеток посредством угнетения их митохондриального биогенеза.

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» ИФМиБ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов отметил, что эта уникальная характеристика препаратов может использоваться для создания новых эффективных схем терапии заболевания.

Ученые ИФМиБ считают, что условия гипоксии могут ослабить подавляющее действие антибиотиков на субпопуляцию стволовых опухолевых клеток на модели рака молочной железы. При этом спектр изменений зависит от типа препарата.

Так, доксициклин и эритромицин сохраняли способность к ингибированию деления стволовых опухолевых клеток, но не вызывали гибели присутствующих в культуре обычных опухолевых клеток.

При этом азитромицин, другой широко применяемый антибиотик, не влиял на деление стволовых опухолевых клеток. А некоторые из препаратов, включая хлорамфеникол, вызывали увеличение уровня экспрессии маркера терапевтической резистентности

Научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» ИФМиБ Алмаз Ахунзянов считает, что это открытие поможет иначе взглянуть на то, как условия роста опухоли, в частности гипоксия, могут влиять на эффективность антибиотиков.

По его мнению, антибиотики могут быть полезны при лечении онкологических заболеваний, но важно учитывать стадию, динамику роста опухоли и уникальные условия микроокружения, в которых находятся клетки. Ученые надеются, что полученные ими научные результаты помогут в разработке новых, более эффективных методов лечения онкологических заболеваний, учитывающих уникальные условия, в которых находятся опухолевые клетки.