«Онкобольные – первые, кто приходят на службу»: в ДРКБ освятили новый храм

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил новый храм духовного комплекса «Тихий сад», который расположен на территории Детской республиканской клинической больницы.

«Татар-информ» рассказывал, что открытие «Тихого сада» состоялось в День Республики Татарстан 30 августа при участии Раиса РТ Рустама Минниханова и Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Камень в строительство объекта был заложен 1 июня 2023 года в присутствии представителей руководства и духовенства республики. Комплекс состоит из мечети и храма, которые соединены между собой мостом, что символизирует дружбу двух религий.

Сегодня помолиться на первое Богослужение в новый храм, который освятили в честь иконы Божией Матери Целительницы, собрались маленькие пациенты ДРКБ, их родители, врачи, сестры милосердия и даже жители ближайших домов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После освящения храма состоялась Литургия, во время которой владыка Кирилл и духовенство Татарстанской митрополии вознесли молитвы о болящих детях, врачах и тех, кто приложил усилия к строительству этого духовного комплекса.

По словам врачей, в больнице уже есть две молитвенные комнаты – одна в онкологическом отделении, другая в первом корпусе, где несет служение председатель Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями иеромонах Роман Модин.

«Отец Азат Альмухаметов проводит службы в онкологическом отделении, теперь он станет и настоятелем этого нового храма. Чаще всего в духовной помощи нуждаются онкобольные – это первые люди, которые приходят на службу. Те, кому нельзя выходить из больничной палаты, могут молиться, не выходя из корпуса больницы. Те, кто могут выйти, будут приходить в этот храм, он будет открыт для всех, не только для наших пациентов», – рассказала заместитель главного врача ДРКБ по развитию Алла Гумерова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Храм будет открыт ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Здесь же есть церковная лавка.

«Врачи очень подвержены эмоциональному выгоранию и им нужна духовная поддержка. Им нужно место, чтобы перезагрузиться, собраться с мыслями и отдохнуть», – отметила Алла Гумерова.

Митрополит Кирилл поблагодарил руководство республики и ДРКБ за помощь в строительстве комплекса «Тихий сад».

«Благодарю всех, кто причастен, за понимание нужности – что нужны не только лекарства, не только профессиональные знания наших чудесных врачей, но и помощь свыше. Это дает силу и помощь, утешение и исцеление тем, кто сегодня страдает болезнью. Плохо, когда болеют люди, когда умирают люди, но когда болеют дети, – это вызывает внутренний протест. Человек сегодня и в космос летает, и столько всего придумывает, а болезни все равно продолжают ходить по этой Земле», – сказал владыка Кирилл.

Митрополит напомнил, что сейчас заканчиваются празднования Успения Пресвятой Богородицы, после чего православные будут праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы, затем Сретение Господне – праздник, который тоже считается Богородичным.

«Все праздники Божией Матери посвящены ее заступничеству, благодарности ей. Богородице посвящены почти 300 икон – все они в благодарность за исцеление, помощь, поддержку. И сегодня – день этого благодарения нашему Господу, нашей Богородице и всем тем, кто нас окружает в этой жизни», – поделился правящий архиерей.

Храм иконы Божией Матери «Целительница» станет местом самых горячих молитв – здесь будут молиться родители за здравие своих чад, просить сил и просить надежду у Господа. Здесь будут звучать молитвы врачей о своих маленьких пациентах и молитвы самих детей, рано повзрослевших из-за своих недетских недугов.