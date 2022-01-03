Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к маю

Пандемия Covid-19 при соблюдении антиковидных требований и проведении вакцинации может закончиться к маю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заслуженного врача РФ, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко.

«До мая времени много, — отметил Онищенко. — Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она [пандемия] уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление».

Врач-эпидемиолог заявил, что сегодня нет оснований для введения нерабочих дней, поскольку есть вакцины и надо сосредоточиться на прививочной кампании.

Ранее профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что волна заражений омикрон-штаммом спадет к 20 февраля, причем этот вариант может оказаться последней мутацией Covid-19.