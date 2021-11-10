Онищенко назвал самолет самой опасной зоной из-за риска заражения коронавирусом

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал самолет наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Самой опасной зоной риска является самолет. Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован», — так он ответил на вопрос о введении QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов в некоторых регионах РФ.

Онищенко счел эту меру правильной и предложил сделать ее обязательной для всех регионов. Пока QR-коды ввели на перелеты внутри Хабаровского края и на Камчатке. Против введения QR-кодов для покупки авиабилетов высказался лоукостер «Победа», но поддержал их проверку при регистрации и перед полетом.

В Республике Татарстан с 22 ноября QR-коды решили ввести для проезда в общественном транспорте, о чем уже сообщало ИА «Татар-информ».