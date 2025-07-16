«Они железные, несмотря на травмы»: паралимпийцы Татарстана провели открытую тренировку

Инструктор Масхут Гайнутдинов

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня на территории казанской горбольницы №7 прошла тренировка республиканской команды паралимпийцев «Тимер». Она состоит из пациентов Лечебно-реабилитационного центра клиники.

Татарстанская паралимпийская команда «Тимер» по футболу на электроколясках была создана в 2023 году. Недавно участники команды стали победителями предварительного этапа Чемпионата России по этому виду спорта.

«К медали мы шли два года. Хочется сказать большое спасибо всем, кто верил в нас. Отдельную благодарность выражаю Резеде Бодровой – руководителю Лечебно-реабилитационного центра. Именно ей принадлежит идея создать команду», – инструктор-методист ЛФК седьмой горбольницы Масхут Гайнутдинов.

В команде «Тимер» четыре участника, спортсмены занимаются дважды в неделю.

«Прежде всего ребята должны быть психологически готовы и настроены побеждать. Не зря мы именуемся „Тимер" – железный. Кстати, название придумали сами игроки», – объяснил тренер команды.

Тренировка паралимпийцев начинается с разминки. Далее спортсмены отрабатывают катание вокруг фишек, пасы и удары по воротам.

«Заниматься спортом для колясочников безусловно полезно. Тренировки идут постепенно, проводится диагностика всех систем их организмов. Опыт нашей работы показывает, что дозированный комплексный подход дает неплохие результаты. Наши спортсмены готовы к нагрузкам. Их успехи вдохновляют других», – заметила заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции ЦНС, ПНС и костно-мышечной системы горбольницы №7 Гузель Ахметова.

Для восстановления пациентов в клинике применяются современные технологии: роботизированные системы, технологии с биологической обратной связью и «умная палата». Благодаря последнему методу обездвиженный человек может включить телевизор и поднять шторку с помощью одного взгляда.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Сейчас создаются новые команды, но „Тимер" – первая в своем роде. Наши чемпионы перенесли тяжелые травмы, но у них растет мотивация на дальнейшее восстановление. Их поддерживают семьи и медицинское сообщество», – заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС ГКБ №7 Казани Эльмира Хусаинова.

Капитан «Тимера» Дмитрий Гусев показал высокий уровень игры и получил на турнире награду «Самый ценный игрок». Успеху предшествовало многолетнее восстановление после драматичного инцидента.

«В 2012 году я неудачно нырнул в Волгу и получил перелом шейного позвонка. С тех пор прохожу реабилитацию в горбольнице №7. Через 10 лет Российский футбольный союз проводил в Казани соревнования по колясочному футболу. Я принял в них участие, а затем обратился к Резеде Бодровой, чтобы она помогла развитию этого вида спорта в городе и республике», – рассказал Дмитрий Гусев.

Паралимпиец уверен: именно спорт помогает людям, получившим тяжелые травмы, социализироваться. Он надеется на то, что однажды примет участие в международных матчах.

«Немаловажно найти с сокомандниками язык как на поле, так и вне площадки. Мы проводим много времени в повседневной жизни. У нас есть и традиции, например, мы встречаемся после соревнований и устраиваем небольшой банкет», – рассказал Дмитрий Гусев.

Представительницы прекрасного пола из числа пациентов ГКБ №7 Казани тоже изъявили желание принять участие в состязаниях. В дальнейшем планируется создание женской команды по ПОДА-футболу.

Сейчас атлеты вовсю готовятся к финалу, который пройдет осенью в Сочи. «Тимеру» предстоит сразиться с командами со всей России.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как простые люди и бойцы специальной военной операции восстанавливаются в Лечебно-реабилитационном центре при Городской клинической больнице №7 Казани.