«Ставим на ноги и лечим души»: как в горбольнице №7 восстанавливают бойцов СВО

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Высокотехнологичный лечебно-реабилитационный центр при Городской клинической больнице №7 Казани работает с 2022 года. Сегодня здесь проходят лечение как простые люди, так и бойцы специальной военной операции.

«У нас проходят реабилитацию участники СВО с последствиями минно-взрывных ранений. Мы применяем методы механической разработки конечностей, лечебной физкультуры. Работаем с беговыми дорожками, приборами для разработки контрактур, то есть ограничений в движении суставов», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции ЦНС, ПНС и костно-мышечной системы горбольницы №7 Гузель Ахметова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

По словам врача, пациент каждый день проводит в тренажерном зале около трех часов. Здесь специалисты восстанавливают его тело, ходьбу, правильные движения.

Тем, кто потерял возможность ходить, но может ее вернуть, помогает вертикализатор – устройство, которое позволяет принимать вертикальное положение после травмы. Аппарат не только поднимает пациента, но и двигает его ноги. Это помогает вспомнить навыки ходьбы.

Пациенты, которые научились стоять, разрабатывают ноги на подвесных системах. По словам медиков, седьмая горбольница первой в России получила импортный южнокорейский аппарат, который стоит в другом тренажерном зале центра реабилитации.

«Ключевая цель реабилитации при боевой травме – в ранний период обучить раненого максимальной независимости, чтобы он смог сам есть, пить, одеваться, перемещаться. В нашем центре представлен комплекс всех технологий, которые этому способствуют», – подчеркнула руководитель Лечебно-реабилитационного центра Резеда Бодрова.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РТ, центр одним из первых в России получил современные эндопротезы в 2022 году благодаря содействию Раиса республики Рустама Минниханова.

«У нас есть и направление когнитивной реабилитации – восстановление психоэмоционального фона, речи. Проводится социальная работа, чтобы вернуть пациента в обычную мирную жизнь, к работе, чтобы он смог реализовать себя в социуме. Особенность нашего центра в том, что он укомплектован командой специалистов разного профиля. В ней присутствуют невролог, травматолог-ортопед, логопед, психолог, инструктор по лечебной физкультуре и прочие врачи», – рассказала Резеда Бодрова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В прошлом году курс реабилитации в центре при седьмой горбольнице прошли более 120 участников СВО. Одни из них – 48-летний Амир Ультраков. Боец с позывным Рахмат сражался в рядах батальона «Батыр».

«Я подписал контракт в июле 2024 года. Пошел на фронт, потому что так нужно было, проявил мужество. 18 февраля этого года на покровском направлении при атаке дронов получил общие осколочные ранения, то есть посекло все, что не закрывали каска и бронежилет», – рассказал Рахмат.

Боец вспоминает, что сразу после ранения, ног совсем не чувствовал. Лечили его в Луганской Народной Республике, а на реабилитацию направили в Казань. Амир Ультраков с улыбкой рассказывает, как медики вернули ему подвижность ног.

«Здесь к каждому индивидуальный подход, но все врачи лечат душу. Хочется жить, ведь в больнице тебя любят и готовы помочь. Мне нужно лечиться еще – ноги пока болят. Я могу ходить, но не бегать, а это нужно при занятии территории противника. Приказ есть приказ, я должен вернуться на фронт», – сказал военный.