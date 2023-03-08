«Они ставят на ноги раненых бойцов»: волонтеры РТ поздравили медиков военного госпиталя

Сказать медикам Казанского военного госпиталя о том, как сейчас важна их поддержка, выразить слова благодарности за их нелегкий труд, сегодня приехали татарстанские волонтеры

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Они служат Родине – ставят на ноги раненых бойцов»

Сказать медикам Казанского военного госпиталя о том, как сейчас важна их поддержка, выразить слова благодарности за их нелегкий труд сегодня приехали татарстанские волонтеры. Ребята поздравили прекрасную половину сотрудников медцентра с Международным женским днем, вручили им цветы и памятные подарки.

С самого утра в фойе сегодня было многолюдно. Сюда приехали волонтеры сразу нескольких молодежных движений – «Добрый Татарстан», «Волонтеры-медики», «Движение первых».

Ребята поздравили прекрасную половину сотрудников медцентра с Международным женским днем, вручили им цветы и памятные подарки Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Волонтеры отметили, что очень хотели выразить слова признательности врачам и медсестрам военного госпиталя, которые сегодня служат во благо Родины. Ставят на ноги раненых бойцов, дарят им тепло, заботу.

«Мы рады видеть, как вы улыбаетесь. Это для нас очень важно. Мы пришли скрасить ваши будни и сделать этот праздничный день, пусть вы его и проводите на смене, ярким и незабываемым», – обратились с поздравлениями к медикам волонтеры.

Волонтер «Движения первых» Айдар Маликов рассказал, что до того, как посетить Казанский военный госпиталь, ребята успели поздравить сотрудниц МЧС и МВД Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Главное, что наши подарки и комплименты заставили их улыбнуться»

Волонтер-медик Нияз Баймуратов рассказал, что принимает участие в поздравительной акции не в первый раз, а подобные мероприятия для их движения стали доброй традицией. В Казанский военный госпиталь они приезжали поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества, сегодня он вместе со всеми приехал выразить слова благодарности женскому коллективу.

«В этот день очень хотелось порадовать врачей и медсестер военного госпиталя. Я прекрасно понимаю, каково это, когда ты находишься на дежурстве и устаешь. Наши подарки и комплименты заставили их улыбнуться», – отметил Нияз.

Волонтер «Движения первых» Айдар Маликов рассказал, что до того, как посетить Казанский военный госпиталь, ребята успели поздравить сотрудниц МЧС и МВД.

Свои двери Казанский военный госпиталь открыл в сентябре прошлого года Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, что свои двери Казанский военный госпиталь открыл в сентябре прошлого года. Старт строительству 27 августа 2021 года дали министр обороны России Сергей Шойгу и Президент РТ Рустам Минниханов. И уже спустя год состоялось торжественное открытие медицинского центра.

Казанский военный госпиталь стал прообразом других военных медицинских объектов по всей России. Медцентр включает в себя несколько корпусов: диагностический, лечебный, инфекционный и административно-бытовой.

Госпиталь позволяет оказывать не только высококвалифицированную помощь, но и добавлять элементы высокотехнологичной медпомощи. Операционные оснащены оборудованием для эндовидеохирургии, что позволяет проводить сложные операции через маленькие проколы, выводя изображение на экраны перед врачом.

Лечение здесь проходят не только военнослужащие, но и члены их семей, и военные пенсионеры.