Они снова чувствуют себя победителями: как в Татарстане ветеранов СВО вовлекают в спорт

Один из лучших методов адаптации участников СВО в мирной жизни – занятия спортом. Даже получив тяжелые травмы, они играют в хоккей, волейбол и теннис. Ветераны участвуют в соревнованиях всероссийского масштаба, возвращаются домой с медалями и вдохновляют других на победы.





Найти себя на спортивном поприще ветеранам помогают социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества»

Фото: предоставлено Чулпан Галяутдиновой

«Развитие адаптивного спорта – важная задача для всей страны»

В Татарстане ветеранам СВО помогают не только психологически вернуться в мирную жизнь и устроиться на работу, а и найти себя в спорте. И в этом направлении уже есть успехи – ветераны становятся участниками и победителями республиканских и всероссийских соревнований. Даже получив серьезные ранения на поле боя, они продолжают вести активную жизнь. На сегодня в Татарстане порядка 300 ветеранов СВО вовлечены в массовый спорт.

Найти себя на спортивном поприще ветеранам помогают социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества». Они организовывают поездки, мотивируют на новые свершения, помогают приобрести инвентарь и все необходимое для тренировок и соревнований.

В этом году для ветеранов провели Спортивный кубок Раиса Республики Татарстан. Соревнования прошли в несколько этапов, ветераны проявили себя в разных видах спорта – в нардах, волейболе сидя, теннисе и многих других.

Фото: предоставлено Чулпан Галяутдиновой

Кубок «Защитники Отечества» стал уже традиционным для ветеранов СВО – многие принимали участие в нем уже не первый раз и показали достойные результаты. Соревнования проходили в разных городах страны, и каждый раз спортсмены из Татарстана принимали в них участие.

«Развитие адаптивного спорта – важная задача для всей страны. Для тех, кто возвращается с фронта, спорт – это то, что заряжает энергией, помогает восстанавливаться и социализироваться в обществе. Это универсальный инструмент, позволяющий вновь почувствовать себя востребованным человеком. Получившие в результате боевых действий ранения, наши военнослужащие по-прежнему способны на победы, только теперь уже на спортивные. Мы хотим им объяснять, показывать, доказывать, что полученные ими ранения не повод заточить себя в четырех стенах», – рассказывает социальный координатор фонда Чулпан Галяутдинова.

Чулпан Галяутдинова отметила, что ветераны, которые попробовали себя в роли спортсменов, вовлекают и других участников боевых действий Фото: предоставлено Чулпан Галяутдиновой

Она отметила, что ветераны, которые попробовали себя в роли спортсменов, вовлекают и других участников боевых действий. Так образуются большие команды: к примеру, в республике уже есть команда по следж-хоккею, баскетболу и волейболу. Знаменитая баскетбольная команда «Крылья барса» также принимает к себе участников СВО.

Приобрести спортивные протезы, коляски и многое другое ветераны могут благодаря поддержке государства и фонда «Защитники Отечества».

Сейчас фонд ведет набор в команду по волейболу для ветеранов без ограничений по здоровью, добавила она.

«Спорт заряжает их энергией, помогает почувствовать себя героями»

«Главный итог – это не медали и дипломы, а эмоции участников. Для нас важен момент, когда мы видим в их глазах огонь! Спорт заряжает их энергией, помогает почувствовать себя героями. Конечно, кого-то приходится уговаривать, иногда они, как маленькие дети, сопротивляются. Но стоит попробовать, и через три-четыре тренировки они уже сами, окрыленные, летят в спортзал», – отметила Чулпан Галяутдинова.

Те, кто пошел на фронт, – настоящие патриоты, и когда они возвращаются домой, их желание быть полезными стране не угасает. Фонд находит применение и этим стремлениям. Приятное с полезным они совмещают, проводят «Уроки мужества» в школах, колледжах и институтах.

Фото: предоставлено Чулпан Галяутдиновой

«Ветераны делятся с подрастающим поколением личным опытом, рассказывают о настоящей дружбе, взаимовыручке, жизненных ценностях и о том, как преодолевать трудности в сложных ситуациях. Для ребят это уникальная возможность узнать о героях СВО не по телевизору, а поговорить с ними. На встрече в основном говорят о долге перед Родиной, об Отечестве, о том, почему сегодня важно изучать историю своей страны. Именно знание истории позволяет отличить правдивую информацию от фейков, распространяемых в ходе информационной войны», – рассказала социальный координатор.

Диалог с теми, кто прошел через испытания, помогает сформировать у детей правильную картину мира, заложив прочный фундамент на будущее, добавила она.

Чулпан Галяутдинова рассказала, что в Высокогорском районе, как и во многих других, вернувшиеся с фронта образовали Союз ветеранов.

Фото: предоставлено Чулпан Галяутдиновой

«Члены Союза ветеранов нашего района сами стали организовывать “Уроки мужества” для детей. Они ездят и в школы, и в летние лагеря. Общаются с детьми, организовывают для них конкурсы, по вечерам у костра играют на гитаре. Это заряжает и детей, и наших ветеранов – все приятно проводят время вместе», – рассказала Чулпан Галяутдинова.

Во время таких мероприятий ребятам рассказывают о военной технике, показывают БПЛА, дают примерить бронежилеты и каски.

«Дети порой задают очень каверзные вопросы, но отвечать на них очень интересно», – рассказала она.

Дмитрий Голубцов после травмы получил инвалидность и не смог вернуться в строй. В Минспорта Татарстана при участии Раиса республики помогли приобрести ему винтовку Фото: предоставлено Дмитрием Голубцовым

«Получил ранение, но оформлять инвалидность отказался»

Ярким примером для всего района стал ветеран СВО Дмитрий Голубцов.



Дмитрий – профессиональный военный. Он участвовал в СВО с первых дней и получил тяжелое ранение руки. После травмы он получил инвалидность и не смог вернуться в строй.

«Наши социальные координаторы предложили ему заняться пулевой стрельбой. Он согласился, дело это ему очень понравилось, и он с удовольствием ездит на тренировки. Уже на первых своих соревнованиях, на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества» для ветеранов СВО, который проходил в Уфе, занял второе место. Через год он уже занял первое место на соревнованиях “Герои нашего времени”. Он старается везде участвовать, активно тренируется», – рассказала Чулпан Галяутдинова.

В Минспорта Татарстана при участии Раиса республики помогли приобрести ему винтовку. В ближайшее время он планирует получить звание кандидата в мастера спорта. Дмитрий Голубцов успевает не только тренироваться, но и заниматься патриотическим воспитанием молодежи – проводит «Уроки мужества» в школах.

Сергей Разваляев завоевал три титула чемпиона мира и установил несколько мировых рекордов Фото: пресс-служба Высокогорского района

Еще одна гордость района – ветеран Сергей Разваляев.

«Он получил ранение, но оформлять инвалидность отказался – не считает себя таковым. Ездит на соревнования, занимается пауэрлифтингом, несмотря на опасения врачей. На Кубке мира, который прошел в Санкт-Петербурге, Сергей стал двукратным чемпионом и установил сразу четыре рекорда: мировой, европейский и два российских. Позже, на чемпионате мира по силовым видам спорта “Золотой тигр XIX”, который прошел в Екатеринбурге, ветеран завоевал три титула чемпиона мира и установил несколько мировых рекордов», – рассказала социальный координатор.

Сергей мечтает тренировать других ветеранов, помогает им вернуться к мирной жизни и снова поверить в себя.

Ветеран, потерявший ноги, работает в музее СВО, занимается спортом и помогает другим ветеранам

«Ветеран Рузель Гиниатуллин потерял обе ноги. Во время мобилизации многим его друзьям пришла повестка, и он тоже решил пойти служить. Он пробыл в зоне боевых действий несколько месяцев, получил сначала одно ранение, а потом второе – дрон сбросил снаряд, когда он минировал поле», – рассказывает социальный координатор.

Первое время бойцу было не просто, но он взял себя в руки, освоил протезы и сейчас работает в музее «СВОи» в Казани, и является волонтером ресурсного центра «Опора героев», где помогает другим ветеранам вернуться к мирной жизни.

Фото: предоставлено Чулпан Галяутдиновой

В 2025 году он участвовал в региональном этапе конкурса профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» в компетенции «Адаптивная физкультура». Домой вернулся с серебряной медалью.

«Рузель занялся спортом – играет в нарды и настольный теннис. Он участвовал в “Кубке Защитников Отечества”, Кубке Раиса Республики Татарстан, везде занимал призовые места», – добавила Чулпан Галяутдинова.

Если ветеран СВО хочет просто поддерживать хорошую физическую форму, без участия в соревнованиях, его тоже поддержат.

«В каждом районе нашей республике есть спортзалы, где ветераны могут заниматься бесплатно. Для тех, кто имеет ограничения по здоровью, подстраивают тренажеры, создают комфортную среду. С ними занимаются тренеры. То есть все условия есть. Бывает, что они начинают со спортзала, а потом загораются и уже в соревнованиях хотят участвовать. Возможностей много: пулевая стрельба, армрестлинг, теннис, волейбол, мини-футбол и многие другие виды спорта открыты для наших ветеранов», – заключила она.