«Они настоящие герои»: как в Челнах помогают семьям бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах есть семьи, для которых Год защитника Отечества и День Победы наполнены особым смыслом. Их близкие отдали жизнь, защищая мирных жителей. О таких семьях не забывают – им оказывают внимание, помогают, вручают подарки, интересуются нуждами и приглашают на мероприятия.

Одна из таких встреч прошла в семье Чулпан – вдовы участника специальной военной операции. Женщина бережно хранит фотографии мужа. На снимках — теплые моменты: семейная встреча в Казани во время отпуска, кадры из танкового училища. Муж Чулпан проходил обучение в 2022 году, погиб 15 февраля 2024-го.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Это мы каждую неделю ездили в танковое училище, когда обучение проходили. С сыном. Дочка, вроде, в школе осталась, — вспоминает Чулпан. — А это он, когда приезжал во второй раз в отпуск».

Семью Чулпан посетили представители Мэрии. Глава города Наиль Магдеев поблагодарил родных за мужество бойца.

«Мы считаем своим долгом — человеческим и профессиональным — встречаться с семьями наших погибших воинов, — сказал мэр. — Искренне благодарим жен, матерей — за их мужей и сыновей. Они настоящие герои, и память о них жива в сердцах».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Для детей такие визиты — это настоящий праздник. Особенно обрадовался сын погибшего бойца — Ранэль. «К нам пришел мэр сегодня. Я не ожидал. И подарки нам часто дарят. Я очень рад», — поделился он.

«Внук учится во втором классе, — добавляет бабушка Файруза. — Учительница говорит: "Ранэль сказал, что к ним мэр приедет" — не поверили. А он покажет теперь фото».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Во время визита Чулпан смогла озвучить волнующие вопросы. Один из них — расширение жилплощади. У женщины трое детей, и семья нуждается в более просторной квартире. Ей пообещали помощь.

«Задала вопрос — возможно ли как-то помочь с оформлением ипотеки или выбором квартиры. Сказали, что предоставят специалиста», — рассказала Чулпан.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Челнах действуют меры поддержки для семей военнослужащих. Дети получают льготы на питание, бесплатно посещают детсады и кружки, могут получить путевки в лагеря.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой