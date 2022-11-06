ОНФ отправил 81 внедорожник на передовую в Донбассе

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта «Все для Победы!» передал военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР 81 автомобиль УАЗ для работы на передовой в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости.

Средства на данную технику собрали сотрудники федеральных органов госвласти. Такой подарок формировался по запросам бойцов, так как на передовой всегда нужен транспорт, причем надежный и неприхотливый в полевых условиях. Военнослужащие Народной милиции ЛНР подчеркивают, что с поступлением новых машин они будут быстрее доставлять на передовую все необходимое, а также будут использовать их для эвакуации раненых, что позволит спасти жизни бойцов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что двое жителей Казани купили автомобиль «УАЗ-452», более известный в народе как «буханка», и решили подарить его военкомату, чтобы машину отправили в помощь бойцам батальона «Алга».