Друзья из Казани купили «УАЗик», передали его военкомату, авто уедет в батальон «Алга»

Двое жителей Казани купили автомобиль и решили подарить его военкомату, чтобы машину отправили в помощь нашим бойцам на передовую. Корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с героями этой истории – Виталием Кобелевым и Олегом Михеевым. Мужчины работают на одном из казанских предприятий, посменно на станке.

Как сообщил Виталий, идея купить практичный автомобиль для наших военнослужащих пришла им с напарником в голову месяц назад. Мужчины просмотрели множество объявлений о продаже авто в интернете, выезжали и осматривали несколько машин, пока не нашли идеальный вариант – «УАЗ-452», более известный в народе как «буханка».

«Она очень практичная, у нее теплый кузов, установлены две печки – особенно удобно будет ездить на ней в зимний период. Перевозить боеприпасы или раненых – это просто милое дело в таком автомобиле. И если эта машина спасет хоть одного военнослужащего, то, я считаю, мы задачу свою выполнили», – объяснил Виталий Кобелев.

В военкомате, по словам мужчин, их подарок сначала встретили с удивлением. А когда мужчины подтвердили серьезность своих намерений, сотрудники военного комиссариата с радостью приняли автомобиль у дарителей.

«Вчера автомобиль был передан для отправки в зону специальной военной операции. Автомобиль будет передан в именной татарстанский батальон "Алга" и использоваться как дополнительное транспортное средство для доставки имущества», – сообщил корреспонденту «Татар-информа» начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Татарстана Сергей Котин.

В Военкомате Татарстана мужчин поблагодарили за оказание помощи.

«Военный комиссариат республики Татарстан и военнослужащие батальона "Алга" благодарят Виталия Витальевича за оказание помощи и активную гражданскую позицию», – добавил Сергей Котин.