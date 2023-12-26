OneTwoTrip: Большинство жителей Казани в 2023 году летали и ездили по России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большинство жителей столицы Татарстана в 2023 году летали и ездили по России. Об этом свидетельствует анализ бронирований авиа- и железнодорожных билетов, проведенный сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Чаще всего казанцы летали в Москву, в столицу было оформлено 54,1% авиазаказов, на втором месте — Санкт-Петербург (16,6%), на третьем — Сочи (9,7%).

Помимо прочего, жители Казани в сравнении с 2022 годом стали в три раза чаще летать в Екатеринбург, а в два раза — в Челябинск и Красноярск. Среди других главных направлений полетов — Уфа, Минеральные Воды, Махачкала и Пермь, хотя популярность полетов в столицу Башкортостана снизилась в три раза. Также менее востребованы стали поездки в Минеральные Воды (-30%) и Санкт-Петербург (-25%).

Самым популярным зарубежным направлением для полетов стал Баку (12,5%, рост популярности по сравнению с 2022-м на 56%). На втором месте оказался Стамбул, куда летали 10,9% казанцев, а на третьем — продемонстрировавшая рост на 70% Анталья с 8,4% бронирований. Таким образом, в страновом зачете Турция всё равно победила.

Кроме того, в список направлений, которые в 2023 году пользовались спросом, вошли Душанбе, Бишкек, Астана и Алматы (в целом за год популярность Казахстана выросла в три раза), Худжанд, Ереван и Дубай (рост на 40%). Но в Душанбе, Ереван и Стамбул стали летать реже — на 40%, 32% и 19% соответственно.

В железнодорожных поездках из Казани также лидирует Москва — доля столицы составила 52,7% бронирований. Второе место занял Екатеринбург, на который пришлось 8,3% заказов, а третье — Ижевск с 2,9%. Среди других направлений — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тюмень, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов и Волгоград.

В сравнении с прошлым годом выросла популярность Тюмени, доля которой увеличилась на 25%. Также жители Казани начали чаще ездить в Санкт-Петербург (+16%) и Екатеринбург (+11%), а вот поездки на поезде в Пермь стали менее востребованными (-15%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань за год посетили около 3,8 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — выражал уверенность он.